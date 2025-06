per Mail teilen

Necla Süre arbeitet im SWR Studio Tübingen als multimediale Reporterin für Radio, Fernsehen und Online. Am liebsten ist sie mittendrin, nah an den Menschen – und erzählt ihre Geschichten.

Vor dem SWR

Geboren ist Necla Süre in der Türkei, aufgewachsen im flachen, aber schönen Oldenburger Umland. Nach dem Abitur zog es sie nach Bremen, wo sie Journalistik und Politikwissenschaften studierte – und parallel erste Erfahrungen bei Radio Bremen sammelte. Es folgte ein journalistisches Volontariat, ebenfalls bei Radio Bremen. Seit November 2024 arbeitet sie im SWR Studio Tübingen. Die Arbeit im Süden fühlt sich für sie ein bisschen an wie ein "Dauerurlaub" – der Blick vom Österberg auf Tübingen, das schöne Wetter, die Weinberge und die engen Gassen erinnern sie an mediterrane Orte.