Bahnstrecke Horb-Tübingen-Stuttgart könnte Ersatz für Gäubahn werden

Wenn die Gäubahn gesperrt wird, könnte die Obere Neckarbahn als Ersatz dienen. So die Idee der Landräte der Region Neckar-Alb und die OBs von Reutlingen, Rottenburg und Tübingen.

Nach derzeitigen Plänen soll die Gäubahn Singen-Stuttgart wegen Stuttgart 21 mehrere Jahre lang nur bis Stuttgart-Vaihingen fahren. Die Bahn müsste in dieser Zeit für einen Ersatzverkehr in die Stuttgarter Innenstadt sorgen. Aus der Region Neckar-Alb kommt nun der Vorschlag, die Gäubahn von Horb über Tübingen, Reutlingen und Plochingen zum Hauptbahnhof Stuttgart umzuleiten. Auch der FDP-Politiker Michael Theurer, Parlamentarischer Staatsekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, hatte das schon angeregt.

Am Bahnhof Horb könnte die Gäubahn nach Tübingen abbiegen. SWR Nathalie Rudolph

CDU-Abgeordnete unterstützen den Vorschlag

Die Strecke Horb-Tübingen, die Obere Neckarbahn, werde für die Regionalstadtbahn sowieso elektrifiziert, heißt es in einem offenen Brief, der auch an die Verkehrsministerien von Land und Bund ging. Würde die Bahn die Neckar-Strecke zusätzlich ausbauen, könne sie auch für den Fernverkehr genutzt werden. Die CDU-Abgeordneten der Wahlkreise Reutlingen und Tübingen-Hechingen, Michael Donth und Annette Widmann-Mauz, unterstützen den Vorschlag.