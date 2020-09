Vor einer Woche waren sie bei Villingen-Schwenningen losgelaufen, am Samstag haben sie Mannheim-Sandhofen erreicht. Ursprünglich hatten sich 14 Frauen und 44 Männer vorgenommen, 377 Kilometer in sieben Tagen zu laufen. Ein paar haben aufgegeben.

Am Samstag um 11:30 kam die ersten Läuferinnen und Läufer ins Ziel. Zehn Hobbysportler hatten unterwegs aufgegeben, meist aus gesundheitlichen Gründen. Laut Mitorganisator Ingo Schulze aus Horb gab es aber keine schwereren Verletzungen.

Glückliche Schnellste: Monika Tegge-Walderstein kam als erste Frau ins Ziel. Pressestelle Ingo Schulze

Die älteste Teilnehmerin, Jahrgang 1944, kam als letzte gegen 15:30 in Mannheim-Sandhofen an, aber sie hat es geschafft. Insgesamt kann sie nun auf rund 70 Stunden reinen Laufens innerhalb einer Woche zurückblicken.

Jeden Tag der schnellste Mann

Als schnellster Teilnehmer in der Männer-Wertung war Karlheinz Dravec an jedem einzelnen Tag des Neckarlaufs als erster ins Ziel gekommen, sieben Tage lang. Fast ein bisschen langweilig fand das Mitorgansator Ingo Schulze aus Horb, der selbst in jüngeren Jahren an vielen Ultramarathons teilgenommen hat.

Nachdenken war vorher

Unterwegs, so Schulze, frage man sich bei solchen Extremläufen manchmal, warum man sich das eigentlich antue. Allerdings habe man davor doch Zeit genug zum Überlegen gehabt. Das müsse man sich beim Laufen vor Augen halten und einfach weitermachen.