Neckarfest in Rottenburg mit Neuerungen

Große Vorfreude auf das Rottenburger Neckarfest! Am Freitag geht es los. Neu ist ein Obulus für die Vereine und, dass die Stadtgeschichte auf zehn Flößen dargestellt wird.

Von den Römern bis zur Gründung der Großen Kreisstadt Rottenburg am Neckar – auf zehn Flößen werden am Sonntag um 14 Uhr verschiedene Epochen der Rottenburger Stadtgeschichte dargestellt. Der Floßzug passiert drei Brücken, auf denen Schauspielerinnen des Theaters Hammerschmiede gereimte Moritaten zu den verschiedenen Floßbilder erzählen. Angeführt wird der Zug vom Fanfarenzug der Narrenzunft Rottenburg auf einem Schaufelradfloß. Der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Rottenburg bildet auf drei Stocherkähnen den Abschluss.

Im vergangenen Jahr konnte man die Flöße für ein Dinner buchen. Stadt Rottenburg

Festabzeichen soll Vereine unterstützen

Neben dem Floßumzug gibt es weitere Neuerungen, zum Beispiel das Neckarfest-Festabzeichen. Man kann es für fünf Euro kaufen. Damit möchte die Stadt das Fest selber und die beteiligten Vereine unterstützen. Es sei keine Verpflichtung, das Abzeichen in Form eines Floßes zu kaufen. Auch werde ohne Bändel kein Ein- oder Zutritt verweigert. Jedoch könne mit dem Obulus das Fest ein wenig refinanziert und den Vereinen, die auch stark unter Corona gelitten haben, unter die Arme gegriffen werden, so die Organisatoren.

Auf sechs Festbühnen spielen verschiedene Bands und treten Künstler auf. Stadt Rottenburg

Fassanstich mit Neher am Neckarufer

Über 50 Vereine bieten Programm und Speisen aus der Region und aus unterschiedlichen Ländern an den Ständen und an zentralen Plätzen an. Auch der Flohmarkt im gewohnten Bereich und der Kinderflohmarkt im Stadtgraben werden wieder stattfinden. Außerdem gibt es wie gewohnt das Weindorf vor der Rottenburger Zehntscheuer. Auf insgesamt sechs Festbühnen treten Künstler und Bands auf. Los geht es am Freitag mit Fassanstich am Neckarufer.