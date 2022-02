Unternehmen in Region Neckar-Alb gedämpft optimistisch

Die Betriebe der Industrie- und Handelskammer in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis haben ihre Erwartungen gedämpft. Das geht aus dem Konjunkturbericht der IHK Reutlingen hervor. Die Wirtschaft in der Region Neckar-Alb bleibe zum Jahresbeginn auf ordentlichem Niveau, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt blieben die Unternehmen optimistisch. Vor allem Industrie und die Baubranche sind im Aufwind. Sorgen gibt es dagegen im Gastgewerbe, beim Handel, der Veranstaltungsbranche und bei vielen Dienstleistern. Die größten wirtschaftlichen Risiken in den nächsten Monaten sehen die Unternehmen durch steigende Preise für Energie und Rohstoffe.