Noch immer krachen Fahrzeuge in die Bahnbrücke in Mengen-Ennetach (Kreis Sigmaringen). Die Stadt versucht es jetzt mit Schildern - die lassen aber noch etwas auf sich warten.

Immer wieder kracht es an einer Bahnbrücke in Ennetach, einem Stadtteil von Mengen im Kreis Sigmaringen. Inzwischen hat das Landratsamt an der Stelle Tempo 20 angeordnet - aber die neuen Verkehrsschilder fehlen noch. Die Stadt Mengen hat Schilder bestellt und provisorische Hinweise angebracht, aber die hat der Regen unleserlich gemacht.

Ennetach: Auch das provisorische Warnschild verhindert Unfall nicht

Bei Navis wird die Route durch Ennetach oft als schnellste Strecke angezeigt, um von der B32 zur B311 zu kommen. Unter der Brücke passen aber nur Fahrzeuge durch, die niedriger als 2,10 Meter sind. Deshalb bleiben immer wieder Autos hängen.

Jetzt soll dort Tempo 20 gelten. Die Schilder dafür seien aber nicht vorrätig und bisher noch nicht geliefert worden, hat die Stadt mitgeteilt. Es gebe provisorische Warnschilder. Eine Anwohnerin erzählte dem SWR: Die Schilder hätten ihre Wirkung verfehlt. Keine Viertelstunde später sei ein Sprinter in die Unterführung gerast. Den Unfall bestätigte auch die Stadt Mengen.

Regen setzt provisorischem Warnschild an Bahnbrücke zu

Auch die Polizei hat in den vergangenen zwei Monaten mehrere Unfälle an der Stelle verzeichnet. Ein Viehanhänger ist an der Bahnunterführung hängen geblieben, ein kleiner Lastwagen hat es nicht darunter durch geschafft und auch ein Anhänger mit Plane war zu hoch. Auch Auffahrunfälle hat es an der Stelle immer wieder gegeben, weil die Fahrzeuge abrupt abbremsen oder vor der Unterführung wenden.

Die Stadt Mengen hat Hinweisschilder bestellt, die auf den Unfallschwerpunkt hinweisen - aber auch die lassen noch auf sich warten. Sie haben vier Wochen Lieferzeit. Bis vor Kurzem hatte die Stadt Ausdrucke aufgestellt, wegen des Regenwetters waren die aber nicht mehr lesbar.