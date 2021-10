Reutlinger Forscher warnen: Pflanzengift kann Nervenzellen schädigen

Wirkstoffe, die zur Bekämpfung von Insekten in der Landwirtschaft eingesetzt werden, können auch für Menschen schädlich sein. Das ist das Ergebnis von Untersuchungen am NMI in Reutlingen.

Forscher des Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts in Reutlingen, kurz NMI, haben jetzt gefährliche Auswirkungen auch auf menschliche Nervenzellen nachgewiesen. Der Mensch nimmt das Gift zum Beispiel über importierte Lebensmittel auf. Bestimmte Insektizide, sogenannte Neonicotinoide, sind in der Schädlingsbekämpfung seit einigen Jahren in der EU höchstens noch eingeschränkt erlaubt. Aufgesprüht auf landwirtschaftlich kultivierte Pflanzen wirken sie zuverlässig als Kontakt- und Fraßgift. Das Gift ist zum Beispiel für Bienen schädlich. Ausmaß und Dauer der schädlichen Wirkung werden weiter untersucht Laut NMI-Forschung hat ein Abbauprodukt des Neonicotinoids noch stärkere Auswirkungen auf menschliche Nervenzellen als der Ausgangsstoff. Die Wirksamkeit sei vergleichbar mit Nikotin und als akute Störsubstanz messbar, so Udo Kraushaar, Gruppenleiter Elektrophysiologie am NMI. Ausmaß und Dauer der schädlichen Wirkung müssten weiter untersucht werden. Über das NMI Das Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut in Reutlingen ist eine außeruniversitäre Fosrchungseinrichtung und betreibt anwendungsorientierte Forschung an der Schnittstelle von Bio- und Materialwissenschaften.