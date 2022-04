Naturtheater reicht Bauantrag ein

Der Verein "Naturtheater Reutlingen" den Bauantrag für ein neues Betriebsgebäude eingereicht. Es soll 5,8 Millionen Euro kosten. Das bisherige Vereinsheim des Naturtheaters Reutlingen sei baufällig und solle im Winter abgerissen werden, so der Vorsitzende des Naturtheater-Vereins Rainer Kurze. Im Neubau sei ein kleiner Saal mit Bühne geplant. Außerdem sollen die Schneiderei, das Stofflager sowie Lager- und Technikräume in dem Gebäude untergebracht werden. Von den veranschlagten 5,8 Millionen Euro Baukosten will der Verein laut Kurze eine Million über Spenden und Zuschauereinnahmen selbst beisteuern. Der Rest werde hoffentlich durch Fördermittel und Zuschüsse gedeckt. Konkrete Förderzusagen gebe es noch nicht. In Gesprächen hätten sich Stadt, Kreis und Land aber grundsätzlich bereit erklärt, das Projekt zu unterstützen.