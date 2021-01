Große Räume und Freiflächen sind im Moment angesichts von Abstandsregeln so begehrt wie nie. Das hat die Naturtheater Reutlingen und Hayingen auf eine Idee gebracht: wenn schon nicht mit Aufführungen, dann Gäste eben auf andere Weise ins Haus bringen.

Die beiden Naturtheater haben derzeit regelmäßig Gäste, die ohne Corona dort nicht wären. Ein Chor und ein Theaterclub für Menschen mit und ohne Behinderungen proben zum Beispiel je einmal die Woche im Naturtheater in Hayingen (Kreis Reutlingen). Da im Theater nichts los ist, dürfen sie, solange das Wetter mitmacht, kostenlos rein.

Vor besonderer Kulisse singen oder eine Versammlung abhalten: Einzelne Vereine nutzen dafür derzeit die neu gebaute Zuschauerhalle des Naturtheater Reutlingen. Naturtheater Reutlingen

Chöre, IG Metall und Leichtathleten im Naturtheater

Auch im Reutlinger Naturtheater haben sich Sänger eingenistet: Drei Chöre proben derzeit dort. Außerdem will diese Woche die IG Metall eine Tagung abhalten und auch der Württembergische Leichtathletikverband will das Naturtheater für eine Infoveranstaltung nutzen. In Sigmaringendorf hat man sich dafür entschieden, die Waldbühne aufzuhübschen: Die Mitglieder des Theatervereins streichen derzeit die Fassaden neu und räumen all das auf, was man schon längst mal hätte aufräumen sollen.

Verluste schlimm, aber verkraftbar

Was die Verluste durch Corona angeht, sind alle mit einem blauen Auge davongekommen. Man habe die Saison sehr früh abgesagt, heißt es in Sigmaringendorf, gerade noch rechtzeitig, bevor Werbung und Plakate in den Druck gingen. Das Minus könne man ausgleichen.

In Reutlingen geht man von einem fünfstelligen Verlust aus. Der Vorsitzende des Naturtheater-Vereins hatte Schlimmeres befürchtet. Zum Glück haben die Zuschauer die bereits verkauften Karten nicht zurückgegeben, sondern sie für das kommende Jahr behalten. Sonst hätte der Verein 150.000 Euro rückerstatten müssen und ein Riesenproblem gehabt.

In Hayingen wurden die verkauften Eintrittskarten nach Angaben der Stadtverwaltung teilweise rückabgewickelt. Der Corona-Verlust liegt bei 65.000 Euro für die Miete des Naturtheater-Büros, die Abschreibung der Tribüne, den Regisseur, die Bühnenbildnerin, Zeitungsannoncen und Versicherungen.

Alle setzen auf Theatersaison 2021

Kommendes Jahr wollen alle wieder durchstarten. Dann stehen die Stücke auf dem Programm, die eigentlich für diesen Sommer vorgesehen waren.