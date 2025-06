Von Robin Hood bis Kohlhiesels Töchter zeigen die Naturtheater Reutlingen, Hayingen und Sigmaringendorf in diesem Sommer - teils deftige Komödien mit viel Musik. Eine Übersicht.

Sie spielen nur im Sommer und nur da, wo sich sonst Fuchs und Has "Gute Nacht" sagen: die großen und traditionsreichen Naturtheater in unserer Region, Reutlingen , Hayingen und Sigmaringendorf. In Reutlingen gehören die Bäume des Wasenwaldes sogar zum Bühnenbild, sie überragen die ziemlich große Kulisse, dieses Jahr das Wirtshaus zum Kohlhiesel.

Wo das Wort Naturtheater wortwörtlich zutrifft: natürlicher gewachsen, in die Natur gebaut wie in Hayingen, geht wohl kaum. Naturtheater Hayingen

Naturtheater Hayingen: von Wald umgeben

Im Naturtheater Hayingen ist die Bühne selbst ganz natürlich: mit Mäuerchen, mit kleinen Steintreppen, auf einer Waldlichtung, rund um einen Baum. Die Bühnen bespielen ganze Scharen, in ihrer Begeisterung kaum zu bremsende Laiendarsteller, von Profis angeleitet. Gemeinsam präsentieren sie auch dieses Jahr aufwändige Inszenierungen, schwungvoll und mit viel Musik, Gute-Laune-Stücke – Komödien eben. Und zwar bekannte (in Reutlingen "Kohlhiesels Töchter“), umgewandelte Filmstoffe (in Sigmaringendorf "Das Leben ist ein Fest) und sogar eigens neu geschriebene Stücke (in Hayingen "Friede, Freude, Pfannakuache“).

Naturtheater ist mehr als ein Platz für eine Bühne im Wald

Ein Besuch im Naturtheater ist ein kompletter mit Spaziergang durch Wald und Wiese, wo die Zuschauer bald zu Buden mit Eis und Getränken gelangen, mit Kuchen und Saitenwürschtle. Üblicherweise alles selbst gemacht von den Theaterleuten, die sowieso am liebsten alles selbst machen: spielen natürlich, aber auch die Kostüme, das Bühnenbild, die Beleuchtung, die ganze Technik. Und das ganz zur Freude des Publikums, das oft aus langjährigen Fans besteht – wer einmal da war, der kommt wieder.

Naturtheater ist die Gelegenheit, zum ersten Mal richtig mit Kultur in Kontakt zu kommen. Da kommen viele Menschen, die sonst gar nichts mit Kultur zu tun haben, weil die Barriere kleiner ist, in ein Naturtheater zu gehen. Das ist unsere Chance.

Sister Act 2024: Den Papst in der Mitte spielt Rainer Kurze, der Vorsitzende des Naturtheaters Reutlingen. Zum Glück sieht man nicht, dass er schwarze statt roter Schuhe trägt. Naturtheater Reutlingen

Vom jungen Liebhaber zum Heiligen Vater

Rainer Kurze ist seit Jahrzehnten dabei. Er hat angefangen als Jugendlicher Liebhaber. Im vergangenen Jahr hat er es dann sogar als Papst auf der Bühne geschafft. Viele Schauspieler und Mitwirkende hinter den Kulissen sind Jahre oder Jahrzehnte beim Naturtheater-Verein, der für sie wie eine zweite Familie ist. Angefangen haben sie meist schon als Kinder, wie die diesjährige "Kleine Hexe“ im Reutlinger Kinderstück, Vienna Kunz, heute 14, begann als Zehnjährige.

Vienna Kunz, 14, spielt die Titelrolle in dem Kinderstück "Die kleine Hexe", das im Naturtheater Reutlingen gezeigt wird. SWR Bertram Schwarz

Noch viel früher als Vienna Kunz hat der heute 15-jährige Eric Bayer die Bühne erklommen. Er spielt dieses Jahr das Haustier der Kleinen Hexe, den Raben Abraxas.

Ich bin hier reingewachsen. Meine ganze Familie hat hier gespielt, ich war mit Drei das erste Mal auf der Bühne. Es ist mittlerweile ein Teil meines Lebens, den ich mir gar nicht mehr wegdenken kann.

Naturtheater sind nah beim Publikum

Das Familiäre, die Nähe, auch das bisweilen charmant Unprofessionelle werden von den Zuschauerinnen und Zuschauern der Naturtheater honoriert – sie kommen zuhauf und das zuverlässig. Die Naturtheater finanzieren sich zu einem Gutteil aus den Ticketverkäufen, anders als Profibühnen, die weitgehend von Staat, Land oder Kommune subventioniert werden.

"Der große Gatsby" auf der großen Bühne des Naturtheaters Waldbühne Sigmaringendorf im Jahr 2024. Naturtheater Waldbühne Sigmaringendorf

"Kohlhiesels Töchter" und "Die kleine Hexe"

Die Reutlinger zeigen "Kohlhiesels Töchter“, eine Komödie um eine kratzbürstige und eine schöne Schwester, Liebesdinge, viele Verwicklungen, Späße und Gesang. Die Reutlinger sind auch die ersten in dieser Saison: Premiere ist am Samstag, 21. Juni. "Die kleine Hexe" ist das Kinderstück.

Robin Hood kann im Kinder- und Jugendstück der Waldbühne Sigmaringendorf schön herzig aus der Wäsche gucken. André Kobsik

"Das Leben ist ein Fest" und "Robin Hood"

Zwei Wochen später startet das Naturtheater Waldbühne Sigmaringendorf, das im Oberen Donautal liegt– allein schon deshalb ist es einen Ausflug wert. Das Naturtheater dort zeigt "Das Leben ist ein Fest“, übrigens auf einer der ältesten Freilichtbühnen im Land. Wem der Titel "Das Leben ist ein Fest“ bekannt vorkommt – das neue Stück in Sigmaringendorf basiert auf der gleichnamigen Filmkomödie, sie war vor ein paar Jahren erfolgreich im Kino. Kinderstück: Robin Hood.

Listige Frauen und streitlustige Männer, die gezähmt werden müssen: "Friede, Freude, Pfannakuacha" im Naturtheater Hayingen. Naturtheater Hayingen

"Friede, Freude, Pfannakuacha" im Naturtheater Hayingen

Ab Sonntag, 6. Juli, heißt es im idyllischen Tiefental am Rande von Hayingen "Friede, Freude, Pfannakuacha!" Es geht um den Streit um eine Wiese, geführt von kriegswütigen Männern, denen die Frauen in diesem Stück offenbar herrlich überlegen sind: sie bestimmen, wo es langgeht, ob mit Liebesentzug, oder mit zauberhaften Pfannkuchen von Hühnern, die ihre Eier genau auf die Wiesengrenze legen – wem gehören sie? Das verspricht viel Turbulenz und Spaß im Naturtheater Hayingen – so, wie es sich für die Naturtheater gehört – und was ihren Erfolg schließlich ausmacht!