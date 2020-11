An Vögel und Insekten denken

Gartenbesitzer juckt es derzeit in den Fingern: Blätter liegen auf dem Rasen, Blumen und Büsche stehen verblüht in Beeten und Töpfen. Das Naturschutzzentrum Obere Donau in Beuron (Kreis Sigmaringen) rät, das alles lassen liegen zu lassen.