Nach Angaben des Tübinger Regierungspräsidiums sind die notwendigen Managementpläne für das Schutzgebiet "Natura 2.000" nach 15 Jahren nun fertig. So lange hat es gedauert, bis alle 56 Flora-Fauna-Habitat-Gebiete erfasst und kartographiert waren. Das letzte lag nach Angaben des Tübinger Regierungspräsidiums im großen Lautertal im Kreis Reutlingen. An den Hängen des Tals liegen für die Schwäbische Alb typische Wacholderheiden und blütenreiche Mähwiesen. Ziel von "Natura 2.000" ist es, die Vielfalt an Arten und Lebensräumen in ganz Europa zu erhalten. Anders als in klassischen Naturschutzgebieten können die Gebiete aber weiter bewirtschaftet werden. Es kommt also auf das Zusammenspiel von Kommunen, Landwirten und Naturschutzorganisationen an.