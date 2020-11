Wegen Corona fällt auch die fünfte Jahreszeit ins Wasser. In Villingen im Schwarzwald-Baar-Kreis kann man den Narro trotzdem bewundern - als Graffiti an einer Mauer. Früher prangten auf der Mauer Flamingos- jetzt zieren traditionelle Narrenfiguren der Villinger Fasnet die Wandfläche. "Narro" und "Surhebel" blicken nun schelmisch auf die Fußgänger herab. Als riesige Graffitis. Zwei Künstler haben die Masken an die Wand gesprüht. Damit wollen sie die Spraykunst zum einen aus der Schmuddelecke herausholen. Zum anderen solls ein kleiner Trost für alle Narren sein, die wegen Corona auf die fünfte Jahreszeit verzichten müssen. Und darum sollen in den nächsten Wochen auch weitere Flächen mit Motiven verschönert werden. Auch im Stadtteil Schwenningen sind die Künstler auf der Suche nach Mauern und Wänden für ihre Sprayer-Kunst.