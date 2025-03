Zwei Männer haben in Unterjesingen bei Tübingen ein Zugunglück verhindert. Ein Bus steckte am Rosenmontag auf einem Bahnübergang fest. Die beiden Männer griffen beherzt ein.

An einem Bahnübergang in Unterjesingen bei Tübingen haben mutige Helfer am Rosenmontag ein Zugunglück verhindert. Das teilte der Zweckverband ÖPNV im Ammertal am Freitag mit. Demnach steckte ein Reisebus auf einem Bahnübergang fest, als die Schranken schon geschlossen waren. Ein Zug näherte sich bereits dem Bahnübergang, es blieb wenig Zeit zu handeln.

Narren verhindern Zugunglück mit roher Gewalt

"Durch das beherzte Eingreifen von zwei Unterjesinger Narren konnte ein großes Unglück abgewendet werden", schreibt der Zweckverband. Die beiden Männer warteten eigentlich auf einen Bus. Der sollte ihre Narrengruppe abholen. Er kam, musste aber noch wenden. Dabei geriet der Reisebus auf den Bahnübergang, und genau in dem Moment schlossen sich die Schranken.

Der Zug kam in voller Fahrt auf den Übergang zu. "Mir war in dem Moment bewusst, dass wir höchstens 30 Sekunden Zeit haben würden", wird einer der Unterjesinger Narren zitiert. Also fassten er und ein anderer Narr sich ein Herz. Sie drückten mit Muskelkraft die geschlossene Schranke so weit zur Seite, bis sie brach.

Schaden am Bahnübergang: Statt Millionen nur 700 Euro

Dadurch konnte der Bus von den Gleisen fahren. "Sie haben ein Unglück mit erheblichem Personen- und Sachschaden verhindert und echte Zivilcourage bewiesen", heißt es in der Mitteilung weiter. Wäre der Zug in den Bus gekracht hätte das mehrere Millionen Schaden verursacht. Jetzt sind es wegen der abgebrochenen Schranke nur 700 Euro. Der Zweckverband ÖPNV im Ammertal dankte den beiden Helden.