Die Narren in der Region haben die Appelle der Politik ernst genommen und sind am Donnerstagabend überwiegend zuhause geblieben. Laut Polizei gab es in der Nacht vom „Schmotzigen“ auf heute keine Feiern oder größere Zusammenkünfte in Innenstädten. Auch in den Narrenhochburgen Rottweil und Villingen-Schwenningen blieben die Narren weitgehend daheim.