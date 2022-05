Narren in Großengstingen sammeln für Karnevalisten im Ahrtal

Bei der Flut im vergangenen Sommer im Ahrtal haben auch die Karnevalsvereine ihr Hab und Gut verloren. Das hat die Narrenzunft Großengstingen zu einer besonderen Aktion angeregt.

Am Samstag gingen um die 30 Mitglieder der Narrenzunft Großengstingen (Kreis Reutlingen) von Haus zu Haus und sammelten Geld für fünf Karnevalsvereine im Ahrtal. Die Großengstinger Narren zogen verkleidet durch den Ort und verkauften sogenannte "Flutorden". In nur wenigen Stunden kamen 4.500 Euro zusammen, sagte Zunftmeister Peter Brendle dem SWR am Montag. "Viele haben leise gespendet."

Großengstinger Narren verkaufen alle "Flutorden" und sammeln so 4.500 Euro für die Flutopfer im Ahrtal. SWR Silke Gmeiner

Weil alle "Flutorden" verkauft wurden und die Aktion so erfolgreich war, hat die Narrenzunft "Flutorden" nachbestellt. Die will man kommenden Samstag wieder unter die Großengstinger bringen, so Brendle. Er und seine Vereinsmitglieder freuen sich in doppelter Weise: Zum einen, weil sie ein wenig den Vereinen im Ahrtal helfen können zum anderen, weil durch die Aktion ein bisschen Fastnacht möglich wird. Man habe am Samstag noch lange bis in den Morgen gefeiert.

Vereine Opfer der Flut

Bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 haben drei von fünf Vereinen im Ahrtal alles verloren. Die Vereinsheime standen unter Wasser und die Festwagen und Kostüme sind Opfer der Flut geworden. Die Vereine haben den Fond "Flutorden" ins Leben gerufen. Jeder Orden kostet 15 Euro. Die Narrenzunft Großengstingen verkauft einen Orden schon ab 10 Euro und zahlt den Rest. "Wir wollen die Vereine ja auch unterstützen", sagte Zunftmeister Brendle. Im Sommer wollen die Großengstinger Narren ins Ahrtal fahren, um das gesammelte Geld zu überreichen.