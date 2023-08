Das Nahverkehrstaxi kann man jetzt in fünf weiteren Gemeinden im Kreis Freudenstadt nutzen. Zu diesem Anlass legt Finanzminister Winfried Hermann einen Stopp in Waldachtal ein.

Das vor rund einem Jahr eingeführte ÖPNV-Taxi im Kreis Freudenstadt ist jetzt zusätzlich auch in anderen Orten unterwegs: in Dornstetten, Grömbach, Loßburg, Pfalzgrafenweiler und Wörnersberg. Baiersbronn kommt laut Landratsamt noch Ende der Sommerferien dazu. Zu diesem Anlass probiert der baden-württembergische Finanzminister Winfried Hermann (Grüne) das Taxi selbst einmal aus und fährt damit von Freudenstadt nach Waldachtal. Der Besuch ist Teil seiner Sommertour.

Für wenig Geld ans Ziel im Kreis Freudenstadt

Wer bei sich zuhause keine gute Anbindung an Bus oder Bahn hat und nicht zeitnah ans Ziel kommt, kann das ÖPNV-Taxi rufen. Das geht per App oder Telefon. Für ein bis zwei Euro mehr als der reguläre Tarif kann man sich zu einer nahegelegenen Haltestelle bringen lassen. Für fünf Euro Aufschlag fährt das Taxi bis vor die Haustüre.

Das ÖPNV-Taxi kann man für ein paar Euro per App oder Telefon rufen. Das Versprechen: Jeder Fahrgast wird innerhalb einer Stunde abgeholt. SWR

So viele nutzen das ÖPNV-Taxi

Das Pilotprojekt "Mobil(er) leben" startete vor rund einem Jahr in Freudenstadt und Horb. Da das Angebot gut ankam, wurde das Konzept im Juli bereits auf Empfingen und Eutingen im Gäu ausgeweitet. Laut Landratsamt Freudenstadt nutzen zurzeit etwa 60 Menschen pro Tag das ÖPNV-Taxi im Kreis Freudenstadt. Ziel sei es, dass auch auf dem Land immer mehr auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

SWR Reporterin Sonja Legisa hat das Taxi per App im Kreis Freudenstadt getestet:

Diese Gemeinden sollen noch dazukommen

Auch in Glatten, Schopfloch und Waldachtal soll man das ÖPNV-Taxi ab Ende des Jahres nutzen können, kündigte das Landratsamt Freudenstadt dem SWR gegenüber an. So soll die Lücke zwischen den Regionen Freudenstadt und Horb geschlossen werden. Und noch weitere Gemeinden sind in Planung: Das Landratsamt will das Taxi in Zukunft auch in Alpirsbach, Bad Rippoldsau-Schapbach und Seewald anbieten. Dort gibt es aber keine eigenen Taxi-Unternehmen. Es müsse deswegen eine andere Lösung gefunden werden, so das Landratsamt.

Gefördert wird das Projekt von der Landesregierung: Der Kreis Freudenstadt wurde für ein Modellprojekt zur Verbesserung des ÖPNV ausgewählt und erhielt rund zwei Millionen Euro.