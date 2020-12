per Mail teilen

Das allabendlich beleuchtete Rathaus in Nagold im Kreis Calw soll es auch im Lockdown geben. Eine Lichtkunst-Firma verwandelt das Nagolder Rathaus jeden Abend in einen großen Adventskalender, bei dem es immer eine neue Überraschung gibt. Bei der Lichtprojektion erstrahlt das Nagolder Rathaus zunächst als Lebkuchenhaus, danach kommen verschiedene Motive wie Christbaumkugeln oder Schneeflocken hinzu. Das Lichtspektakel am Nagolder Rathaus kann noch bis 24. Dezember täglich von 17 bis 20 Uhr bestaunt werden.