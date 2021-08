per Mail teilen

Es war keine gelungene Premiere für den neuen Coach des FC Bayern München. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat am Samstag in Villingen-Schwenningen ihr Testspiel gegen den 1. FC Köln mit 2:3 verloren. Allerdings standen bei den Bayern keine Spitzenspieler auf dem Platz: sowohl die französischen und deutschen Fußball-Nationalspieler als auch Torjäger Robert Lewandowski haben noch frei. 6.000 Menschen durften das Spiel in der Villinger MS Arena verfolgen.