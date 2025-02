Erst wurden die Leute mit Krach aus dem Bett geholt, jetzt stürmen die Narren die Rathäuser. Viele Schüler sind inzwischen befreit. Und zum Frühstück gab's auch mal Erbsensuppe.

Närrinnen und Narren im Sturm - im Sturm auf die Rathäuser. So macht man das vielerorts in der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet. Die Bürgermeister werden entmachtet und müssen den Rathausschlüssel aushändigen.

Die Michele aus Hartheim übernehmen Meßstetten

Vor langer Zeit gab es in Meßstetten-Hartheim (Zollernalbkreis) einen Maus-Michel. Ein Hartheimer Bürger, der Mausefallen verkaufte und viel Schabernack im Kopf hatte. Nach ihm ist die Narrenzunft benannt, die am späten Vormittag Richtung Rathaus zog und natürlich dem Schultes die Macht abnahm.

Kleine Narren stürmen das Rathaus von Teningen

In Teningen im Kreis Emmendingen ist Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker von kleinen Närrinnen und Narren abgesetzt worden. Zwei Kindergärten stürmten das Rathaus und übernahmen die Macht am Schmutzigen Donnerstag. Mit großen Getöse zogen die Kinder einmal durch das Rathaus, inklusive Polonaise im Ratssaal, in dem normalerweise der Gemeinderat tagt. Als Beweis dafür, dass der Bürgermeister "nicht geizig ist", gab es am Ende Süßigkeiten für die neuen Machthaber.

Kleine Narren in Ringelkostümen übernehmen die Macht im Teninger Rathaus (Kreis Emmendingen). Bürgermeister Heinz-Rudolf Hagenacker ergibt sich. SWR Robert Wolf

Der bis Aschermittwoch entmachtete Hagenacker zeigte sich erleichtert über den närrischen Kinder-Putsch. In einer ersten Stellungnahme kündigte er aber auch an, dass er in den nächsten fünf Tagen viel von den neuen Rathauschefs erwarte: "sanierte Finanzen und alles in Ordnung", so der Wunsch des Teninger Bürgermeisters.

60 Narren bei Bachnabfahrt in Eberhardzell

In Eberhardzell im Kreis Biberach haben Närrinnen und Narren am Donnerstagnachmittag an der traditionellen Bachnabfahrt teilgenommen. Etwa zehn Themen-Boote mit 60 Teilnehmenden fuhren auf der Umlach in die Ortsmitte von Eberhardzell. Jedes Boot hatte ein bestimmtes aktuelles Thema, wie etwa den Ärztemangel in der Region oder Bankenfusionen. Bachnabfahrt schauten einige hundert Schaulustige zu.

Zehn Boot mit sechs Närrinnen und Narren fuhren am Donnerstagnachmittag bei der traditionellen Bachnabfahrt auf der Umlach durch Eberhardzell (Kreis Biberach). SWR Johannes Riedel

Julia Klöckner beim Stockacher Narrengericht eingetroffen

Die CDU-Politikerin Julia Klöckner ist gegen Mittag in Stockach (Kreis Konstanz) angekommen. Sie muss sich am Abend vor dem dortigen Narrengericht verantworten.

Ohrenbetäubendes Narrenwecken in Konstanz

Trompeten, Trommeln, Rätschen und Sirenen - schon vor dem Morgengrauen waren viele Narren nicht zu überhören. In Konstanz waren rund 50 Narrenzünfte seit 5:30 Uhr unterwegs und haben die Menschen in der Altstadt und den Stadtteilen geweckt. Mehrere tausend Hästräger zogen durch die Gassen. Die Stadt Konstanz gilt als Fastnachtshochburg in der Region Bodensee-Oberschwaben ab dem "Schmotzigen Dunschtig". Und weil dieser Tag so wichtig ist, beginnt er nicht - wie anderswo in Deutschland - um 11:11 Uhr, sondern morgens in aller Frühe.

Hilbenschlecker jucken durch Frohnstetten

In Frohnstetten (Kreis Sigmaringen) wird der Teich im Ortskern "Hilb" genannt. Die Häs- und Maskenträger dort nennen sich deshalb die Hilbenschlecker. Seit 6 Uhr sind die Narren unterwegs. Kein leichter Tag also für Morgen- und Fasnetsmuffel in Frohnstetten. Doch die Frohnstetter seien tolerant, haben die Narren am Morgen der SWR-Reporterin erzählt.

Auch das Hilbenschlecker-Lied wird gesungen. Dass es schneit, stört keinen. Schließlich ist der Puls hoch, denn mit dem Wecken fängt einer der besten Fasnetstage an.

Schulkinder ziehen mit den Katzenröllis durch Tiengen

Besonders laut sind ja Rätschen und deshalb beim Narrenwecken beliebt. Auch in Tiengen (Kreis Waldshut) ging es um 6:00 Uhr mit den Katzenröllis los.

Die Tiengener Zunft war mit rund 150 Grundschulkindern in der Innenstadt. Die Kinder kamen mit Kochlöffeln, Tröten und Trommeln. Mittlerweile haben die Narren das Zepter für die nächsten fünf Tage in der Hand. Zur Stärkung wurde nach dem lautstarken Wecken Erbsensuppe verteilt, bevor am Vormittag die Kindergärten und Schulen in Tiengen gestürmt wurden.

Schülerbefreiung auch in Konstanz

Auch in Konstanz haben die Schülerinnen und Schüler keinen Unterricht mehr, die Narren haben unter anderem das Humboldtgymnasium befreit.

Prinzenhochzeit in Immenstaad

In Immenstaad (Bodenseekreis) fand am Schmotzigen Dunschtig traditionell die Prinzenhochzeit der Narrenzunft Hennenschlitter statt: Dabei wurde im Narrendorf auf dem Rathausplatz das Prinzenpaar vermählt. Anschließend führte ein kleiner Umzug mit den Hochzeitsgästen durch den Ortskern.