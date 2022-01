Erneut nächtliche Ausgangsbeschränkungen

Wegen gestiegener Corona-Zahlen gelten in fünf Landkreisen in der Region erneut zwischen 21 und 5 Uhr nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene. In allen betroffenen Kreisen lag die Sieben-Tage-Inzidenz an zwei Tagen in Folge über dem Schwellenwert von 500. In den Kreisen Tübingen, Reutlingen und im Zollernalbkreis gelten die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen seit Sonntag, so die zuständigen Landratsämter. Bereits seit Samstag gilt das auch im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Kreis Rottweil. Ausgenommen sind Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren, die regelmäßig in der Schule getestet werden. Erst wenn die Sieben-Tages-Inzidenz in den Kreisen an fünf Tagen in Folge unter 500 liegt, werden die Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben.