Nadine Ghiba arbeitet seit 2018 im Studio Tübingen. Sie kommt gerne mit Menschen ins Gespräch und erzählt ihre Geschichten – im Radio, Fernsehen oder Online.

Sich im Regionaljournalismus in alle möglichen Themen einzuarbeiten und viel Neues zu lernen, macht ihr besonders Spaß. So testet sie gerne neue Eissorten und schreckt auch vor Insekten im Eis wie dem Rottenburger "Grillen-Eis" nicht zurück, geht mit Forstwirten in den Wald und lässt sich Borkenkäfer-Plage und Brennholzlagerung zeigen, oder sie sitzt stundenlang im Gericht und verfolgt gewalttätige Nachbarschaftsstreite.

Vor dem SWR

Nadine Ghiba hat in Tübingen Medienwissenschaft, Pädagogik und Soziologie studiert. Ein Praxissemester führte sie zum SWR Studio Tübingen - seitdem ist sie Teil der SWR-Redaktion auf dem Österberg.