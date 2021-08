Polizei und Feuerwehr haben am Samstag einen in der Steinlach sitzenden nackten Mann gerettet. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann zuvor nicht auf Zurufe reagiert und wirkte psychisch angeschlagen. Aufgrund der drohenden Gefahr, dass der 60-Jährige durch die Strömung Richtung Neckar getrieben wird, wurde er im Wasser von Polizisten ergriffen und auf eine Insel gezogen. Die Feuerwehr brachte ihn dann an Land. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.