Freiwillig auf Polizeirevier übernachtet

Eine 72-jährige Seniorin hat die Nacht auf Freitag auf dem Polizeirevier in Oberndorf (Kreis Rottweil) verbracht. Die Österreicherin war nachts zu Fuß in Sulz am Neckar unterwegs und gab an, das Grab ihres Mannes besuchen zu wollen. Da sie keine Bleibe für die Nacht finden konnte und offensichtlich auch nicht optimal bekleidet war, bat sie nach Mitternacht in einem Sulzer Lokal um Hilfe. Der ratlose Wirt wiederum rief die Polizei um Hilfe. Die Beamten nahmen die betagte Dame im Streifenwagen mit aufs Revier. Dort durfte sie den Rest der Nacht im beheizten Warteraum verbringen. Laut Polizei bezahlte sie anstandslos die anfallenen Gebühren.