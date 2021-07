per Mail teilen

Ein Reutlinger Nachhaltigkeitsforscher kritisiert die Wegwerfmentalität bei billig produzierten Waren. Die Hochschule Reutlingen hat jetzt einen neuen Versuch gestartet, Mode nachhaltiger zu machen.

"Billig produzierte Waren kommen zuhauf auf den Markt und landen oft nach nur einmaligem Gebrauch im Müll", kritisiert Kai Nebel von der Reutlinger Hochschule. Er forscht zur Nachhaltigkeit bei Textilien und sagt, oft würden Kleidungsstücke nicht einmal verkauft, weil die Massen, die produziert werden, niemand brauche. Was liegen bleibe, werde oft nagelneu verbrannt. Das müsse aufhören, so Nebel.

"Es ist sinnlose Energieverschwendung, wenn selten oder nie getragene Kleidungsstücke in der Mülltonne landen. Viel zu viel steckt in jedem einzelnen Stück."

Recycling von Stoffen nicht einfach

Laut Nebel geht es darum, die Masse an Kleidung zu bekämpfen. In einem aktuellen Projekt erforscht die Hochschule Reutlingen, wie Kleidung länger getragen und anschließend recycelt werden kann. Eines der Hauptprobleme beim Recycling ist laut Nebel bisher, dass Tausende verschiedene Farben und Materialien in Altkleidertonnen landen. Die könne man nicht sortieren. Das sei viel zu aufwendig.

Kleidung zum Mieten

Im aktuellen Projekt werden die Kleidungsstücke deshalb vermietet. Es werden zum Beispiel Business-Hemden an die Polizei in Niedersachsen abgegeben, wieder eingesammelt und zentral gewaschen. Wenn die Kleidungsstücke nicht mehr in Ordnung sind, sollen sie recycelt werden.

Welche Stoffe sind wiederverwertbar?

Das Projekt soll auch zeigen, wie viel Material eigentlich recyclingfähig ist. Denn die Textilfasern leiden natürlich beim Tragen, Waschen und auch im Recyclingprozess. Es zeichne sich bereits ab, dass Hemden aus Polyester recht gut recycelt werden können, Hemden aus Mischgeweben, zum Beispiel aus Baumwolle und Polyester, aber nur zu 25 Prozent, sagt Nebel. Was die Forscher auch interessiert, ist die Frage, wie viel Energie ins Recycling gesteckt werden muss.

Verbraucher müssen umdenken

Recycling könne vielleicht irgendwann mal ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Kleiderschrank werden, so der Reutlinger Forscher. Doch wichtig sei, zunächst nur zukaufen was man wirklich brauche. Denn auch im Altkleidercontainer seien Kleidungsstücke nicht viel besser aufgehoben, da nur ein kleiner Teil bei bedürftigen Menschen lande. Aktuelle Ideen wie Recycling oder kompostierbare Kleidung seien zwar nett. Aber nicht benutzte Kleidung bleibe immer Verschwendung, egal woraus sie bestehe und ob sie wiederverwendet werde, sagt der Reutlinger Textilexperte.