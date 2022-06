Müll fällt in jedem Betrieb an - auch in Friseur-Salons. Beim Färben von Haarsträhnen zum Beispiel wird eine Menge Aluminiumfolie verwendet. Ein Friseur in Tübingen geht daher andere Wege. Um Müll zu vermeiden, verwendet er nun eine spezielle Folie, die wiederverwendbar ist.