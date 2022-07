Nachbarn retten in Oberndorf am Neckar hilflosen Rollstuhlfahrer

per Mail teilen

Aufmerksame Nachbarn haben in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) einen Rollstuhlfahrer aus seinem brennenden Zimmer gerettet. Sie hatten einen Brandmelder gehört.

Als die Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus nach der Ursache des Alarms schauten, drang bereits Rauch aus der Erdgeschoß-Wohnung. Dort lag eine Person am Boden. Die Nachbarn verständigten die Feuerwehr. Sie schlugen ein Fenster ein und holten den 30-Jährigen aus dem brennenden und verrauchten Zimmer. Laut Polizei hätte sich der Mann als Rollstuhlfahrer nicht selbst befreien können. Der Gerettete und seine Helfer blieben unverletzt.

Zimmer ist nicht mehr bewohnbar

Für den Brand sorgte eine Verkettung unglücklicher Umstände: Der Mann lag nach Angaben der Polizei am Sonntagabend schon im Bett, als er nach etwas greifen wollte. Dabei sei er auf den Boden gefallen. Als er sich an einem Regal wieder hochziehen wollte, fielen Regalbretter und ein brennendes Teelicht auf das Bett. Dadurch sei das Bettzeug in Brand gesetzt worden.

Das Zimmer ist nicht mehr bewohnbar. Der 30-Jährige und seine Mutter, die bei dem Brand nicht zuhause war, kamen vorübergehend bei einem Verwandten unter. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte Polizei bisher keine Angaben machen.