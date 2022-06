Ein 87-jähriger Mann ist nach einem Wohnungsbrand in Reutlingen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand Ende Mai in der Küche des Mannes ausgebrochen. Die Einsatzkräfte hatten ihn aus der Wohnung geborgen und in eine Klinik gebracht, wo er am Sonntag an den Folgen seiner Verletzungen starb.