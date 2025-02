per Mail teilen

Die Kreiskliniken Reutlingen warnen Jugendliche auf Instagram davor, eine Überdosis Schmerzmittel zu schlucken. Ein Patient kam zu spät. Er braucht nun eine neue Leber.

Innerhalb kurzer Zeit sind zwei junge Patientinnen und ein Patient mit einer Überdosis Paracetamol ins Reutlinger Kreisklinikum gekommen. Zwei davon wurden in der Kinderklinik behandelt, ein Patient war schon 25. Die beiden Mädchen, eines davon 13 Jahre alt, seien recht gut davongekommen, sagen die Ärzte. Bei dem jungen Mann wurde es aber sehr kritisch. Er braucht jetzt eine neue Leber.

Lebensgefährliche Mutprobe auf Tiktok

Eines der Mädchen habe in der Klinik zugegeben, die Überdosis Paracetamol wegen einer Mutprobe aus dem Internet geschluckt zu haben, einer TikTok-Challenge. Auf dem Online-Portal TikTok kursieren nämlich Videos, die offenbar entweder dazu aufrufen, eine Überdosis Paracetamol zu schlucken, oder die solchen Medikamentenmissbrauch verharmlosen.

Bianca Haase, die Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an den Reutlinger Kreiskliniken, ist fassungslos, wie Druck aus den "sozialen Medien" junge Menschen dazu bringen kann, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. SWR Bildschirmfoto aus Konferenzschaltung

Es geht darum, möglichst hohe Dosen des Schmerzmittels zu sich zu nehmen - und das zu überleben. Die Videos stammen aus dem englischsprachigen Raum, aber auch bei uns gibt es Kinder und Jugendliche, die auf den Trend aufspringen.

Die Chefärztin Bianca Haase nimmt an, dass auch bei der anderen Patientin die Mutprobe der Grund für die Überdosis war. Beide haben demnach glaubhaft versichert, dass sie sich nicht das Leben nehmen wollten.

Bei Überdosis wenig Zeit für die Rettung

Die beiden Mädchen seien gerade noch rechtzeitig in die Klinik gekommen, berichtet die Ärztin. Sie vermutet, dass bei ihnen Angst und Vernunft eingesetzt hatten, kurz bevor es zu spät war.

Einem Mädchen hat das Team in der Kinderklinik schnell ein lebensrettendes Gegengift verabreicht. Beide bekamen Kohle zu schlucken. Das verhindert, dass die Giftstoffe im Magen in die Blutbahn gelangen.

Einweisung in Reutlinger Kreisklinikum: Leber zerstört

Die Haut eines 25-Jährigen war bereits gelb verfärbt, als er in die Klinik kam - eindeutiges Zeichen für eine Leberschädigung. Da konnten auch die Ärzte am Kreisklinikum Reutlingen nichts mehr tun. Wenn die Wirkstoffe aus den Tabletten erst einmal in der Blutbahn sind, ist es zu spät. Er wartet nun auf eine neue Leber.

Nach TikTok-Challenge: Lebenslang Medikamente einnehmen

Für sein zukünftiges Leben bedeutet es, dass er immer Medikamente nehmen muss, die sein Immunsystem unterdrücken, damit das fremde Organ nicht abgestoßen wird. Zuallererst muss er aber warten, bis er überhaupt eine neue Leber bekommt. Das, meint die Chefärztin, wird er sich vor der Challenge so nicht überlegt haben.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von kreiskliniken.rt

In einem Instagram-Video warnen Bianca Haase und ihr Kollege aus der Notfallmedizin am Kreisklinikum Reutlingen, Stefan Kühner, eindringlich vor der Mutprobe. Sie betonen, was für ein kurzes Zeitfenster die Ärzte haben, Betroffenen ein Gegengift zu geben, bevor die Leber ihren Dienst versage.

Paracetamol kann tödlich sein. Schmeißt die Packung weg und nicht Euer Leben!

Paracetamol ist ein gutes Mittel gegen Schmerzen, sagt die Kinderärztin Bianca Haase. Aber bitte nur eine Tablette. Ein oder zwei Blister können schnell tödlich sein. Und weil an Krankenhäusern Personalmangel herrsche, appellieren sie an Kinder und Jugendliche, doch lieber ein Praktikum zu machen, wenn sie mal eine Klinik von innen sehen wollen. Leben zu retten sei viel besser, als das eigene zu riskieren.