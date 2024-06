Reutlingen: Schmäh-Plakate über Nacht aufgetaucht

"Reutlingen kannst du nicht mögen" - das steht auf Plakaten, die seit Dienstag überall in Reutlingen hängen. Hinter den Schmäh-Plakaten steckt die Stadt selbst. Warum das Ganze?

In Reutlingen hängen an vielen Orten neuerdings Schmäh-Plakate, die sich über die Stadt lustig machen. "Herzlich willkommen - und tut uns leid" heißt es beispielsweise auf einem Plakat am Reutlinger Bahnhof. Die Plakate sind für viele Reutlinger quasi aus dem Nichts aufgetaucht. Und sie sorgen in der Achalmstadt für Gesprächsstoff.

Stadt bekennt sich zu Schmäh-Plakaten

Klar ist inzwischen: Die Plakate haben sich die Stadtverwaltung und das Stadtmarketing ausgedacht. Das hat die Stadt Reutlingen bekannt gegeben. "Reutlingen kannst du nicht mögen" heißt die Kampagne, die an Bushaltestellen, am Bahnhof und überall in der Stadt auf Werbebannern zu sehen ist.

Was die Aktion bezwecken soll, damit ist die Stadt aber noch nicht herausgerückt. Ein kostspieliger Scherz, oder eine Methode, die eingeschlafene Innenstadt wiederzubeleben? Alle müssen sich noch in Geduld üben, denn erst am Montag soll es die Auflösung geben.

Reutlinger amüsiert und verärgert

Bürgerinnen und Bürger reagieren unterschiedlich auf die Plakate. Viele junge Leute nehmen die Aktion mit Humor auf. Andere sind von den Plakaten weniger begeistert. "Die sollen sich lieber etwas Besseres überlegen und die Stadt attraktiv machen, anstatt sowas zu sagen", sagte eine Reutlingerin dem SWR. "Rausgeschmissenes Geld!", meinte ein weiterer Bürger. Man solle doch besser etwas zur Belebung der Innenstädte tun.

Weitere Meinungen zu den Plakaten, die die SWR-Reporterin eingefangen hat, hören Sie hier: