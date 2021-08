Hochwasser in Deutschland, Brände in Griechenland - der Klimawandel fordert seine Opfer. Experten appellieren dringend, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. MyClimate aus Reutlingen berät dazu Firmen. Geschäftsführer Stefan Baumeister im SWR-Gespräch.

Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens wird vielleicht schon in 20 Jahren überschritten, wenn man nicht gegengesteuert. Aber wie? Damit befasst sich auch die Organisation MyClimate mit Sitz in Reutlingen. Seit zehn Jahren betreut sie weltweite Klimaschutzprojekte, bietet Schulungen und berät Unternehmen.

SWR Aktuell: Herr Baumeister, wenn Unternehmen zu ihnen kommen und sagen, ich möchte mal wissen, wie viel CO2 ich eigentlich ausstoße und wie ich das eventuell reduzieren kann. Tun die das, weil sie gesetzliche Regelungen einhalten müssen?

Stefan Baumeister: Man kann schon sagen, dass der politische Druck langsam, aber sicher zunimmt, vor allem aber der Marktdruck, und der gesellschaftliche Druck. Und das jetzt nicht nur seit den aktuellen Wetterphänomenen, die wir ja leider erleben müssen in den letzten paar Wochen. Sondern in den letzten zwei Jahren hat sich da sehr viel verändert. Seit Fridays-for-Future damit begonnen hat und Klimawandel wirklich ein Mainstream-Thema in den Medien geworden ist, sind immer mehr Unternehmen zu der Einsicht gelangt, dass sie jetzt wirklich etwas tun müssen.

Wie können Sie den Unternehmen dabei helfen? Es können ja nicht alle auf Autos verzichten. Ein gewisser CO2-Ausstoß lässt sich nicht in jedem Fall vermeiden.

Das Allerwichtigste ist, dass Unternehmen als allererstes mal ihren CO2-Fußabdruck, also eine CO2-Bilanz aufstellen, um zu verstehen wo entstehen denn überhaupt wie viele Emissionen. Und das ist pro Unternehmen sehr unterschiedlich. Wenn ich dann diesen Statusbericht mal habe, dann kann ich anfangen, mir zu überlegen, wo kann ich jetzt eigentlich starten mit dem Reduzieren von Emissionen. Was ist für mich realistisch? Jetzt sofort oder in den nächsten drei bis fünf Jahren. Wie kann ich da meine Mitarbeiter mitnehmen? Die können viel dazu beitragen, auch bei den Produkten, die das Unternehmen herstellt, diese klimafreundlicher zu gestalten. Am Ende des Tages muss aber jedes Unternehmen auch eingestehen, dass wir nicht CO2-neutral leben oder als Unternehmen arbeiten können. Da bleibt ein Stock an Emissionen übrig. Die sind bis auf weiteres nicht vermeidbar. Und da gibt es eben die Möglichkeit der freiwilligen CO2-Kompensation. Das bedeutet: ich kann die Emission, die ich hier nicht vermeiden kann, an anderer Stelle auf der Welt einsparen. Das geht über Klimaschutzprojekte, die wir weltweit entwickeln.

Wie viele Firmen müssen dabei denn mitmachen, damit wir das Klimaschutzziel von nicht mehr als 1,5 Grad Erderwärmung doch noch erreichen können?

Ich würde sagen, alle müssen mitmachen. Denn die Politik kann am Ende nur den Rahmen vorgeben. Der wird immer ambitionierter. Aber am Ende müssen wir alle es umsetzen. Und mit wir meine ich Unternehmen und wir als Privatpersonen. Für mich wichtig ist zu sagen, es kann tatsächlich jeder seinen Beitrag leisten in seinem persönlichen Umfeld. Ich sehe das tatsächlich positiv, wie viele Unternehmen da jetzt, salopp gesagt, hinterm Ofen vorkommen und sich jetzt ernsthaft engagieren wollen. Weil sie verstanden haben. Es ist nicht nur der Druck der sie dazu bewegt. Sondern das sind ja auch Menschen, Unternehmensleiter, die sagen, ich habe Kinder zu Hause. Und ich habe verstanden, ich muss was tun. Und ich will auch was tun. Es ist auch dringend nötig, weil wir haben nicht mehr die Zeit zu warten. Wir müssen handeln.