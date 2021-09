Mutter des ausgesetzten Säuglings gefunden

Die Polizei hat die Mutter eines Säuglings gefunden, der Anfang September in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) ausgesetzt worden war. Warum die junge Mutter das Neugeborene ausgesetzt hat, sei derzeit noch unklar und müsse nun ermittelt werden, so die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Das Kind befindet sich inzwischen in der Obhut des Jugendamts und sei in einem stabilen gesundheitlichen Zustand. Die Mutter des Kindes muss sich wegen des Verdachts der Aussetzung nun strafrechtlich verantworten. Der Säugling war Anfang September im Keller eines Mehrfamilienhauses im Gammertinger Ortsteil Mariaberg gefunden worden. Zu diesem Zeitpunkt war das Baby erst wenige Stunden alt.