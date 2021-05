Am Landgericht Tübingen ist der Prozess gegen eine Mutter wegen mehrfacher Misshandlung ihrer Adoptivkinder fortgesetzt worden. Zwei Kinder haben die Vorwürfe bestätigt. Die Angeklagte bestreitet die Taten.

Die 59-jährige Angeklagte soll ihre vier Adoptivkinder zwischen 1990 und 2004 zum Teil schwer misshandelt und gequält haben, so die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft beim Prozessauftakt vor einer Woche. Sie soll die Kinder mit Gürtel, Kleiderbügel oder anderen Gegenständen geschlagen oder die Treppe hinuntergestoßen haben. Ein Kind soll mehrfach eiskalt abgeduscht worden sein, zwei andere sollten zur Bestrafung Zigaretten essen oder Süßigkeiten, bis sie sich erbrachen.

Vater soll Kinder beeinflusst haben

Die 59-Jährige streitet alle Vorwürfe ab. Sie habe ihre Kinder zwar streng erzogen, sie aber lediglich vereinzelt geohrfeigt, ein Fernsehverbot oder einen Zimmerarrest ausgesprochen. Ansonsten seien sie eine harmonische Familie gewesen, als sie damals in Schömberg-Schwarzenberg (Kreis Calw) lebten, sagte die Mutter am zweiten Verhandlungstag am Tübinger Landgericht. Außerdem glaubt sie, dass ihr Ex-Mann die Kinder beeinflusst habe. Sie hat sich 2003 von ihm getrennt und lebt mittlerweile in Kaiserslautern.

Kinder erheben schwere Vorwürfe gegen Mutter

Zwei der Adoptivkinder bestätigten die Vorwürfe der Anklage weitgehend. So hat der Sohn, der das ganze Verfahren ins Rollen brachte, die Taten der Anklage weitgehend bestätigt. Auch sei sein Vater bei den Züchtigungen beteiligt gewesen, sagte der 33-jährige Sohn vor Gericht. Zum Beispiel habe die Mutter den Vater aufgefordert, ihn mit dem Gürtel zu schlagen. Am zweiten Verhandlungstag kam dann auch noch eine Tochter zu Wort. Die 31-Jährige konnte ebenfalls die Taten weitestgehend bestätigen. Wenn sie an ihre Kindheit zurückdenke, erinnere sie sich vor allem an Schmerzen.

Das Urteil soll voraussichtlich Mitte Juni gesprochen werden.