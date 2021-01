Jetzt auch das noch – dieser Stoßseufzer dürfte so manchen in Reutlingen herausgerutscht sein. Denn auch das traditionelle Mutscheln fällt in diesem Jahr dem Lockdown zum Opfer. Was waren das noch für Zeiten, als es jedes Jahr am Donnerstag nach Dreikönig in vielen Reutlinger Gaststätten hoch herging bei den Würfelspielen um das große Hefegebäck, um die Mutschel. Keine Spiele in diesem Jahr - heißt das, dass die Reutlinger Bäcker auch aufs Mutschelbacken verzichten?