per Mail teilen

Die Polizei hat am Freitagvormittag einen jungen Mann festgenommen. Er soll zwei Tankstellen in Reutlingen überfallen haben. Im ersten Fall konnte der 22-Jährige noch unerkannt mit der Beute entkommen. Zwei Stunden später dann ein gleich verlaufender Überfall in einer anderen Tankstelle. Doch dieses Mal verfolgte ein Angestellter den Räuber und die Polizei konnte ihn schon kurz danach festnehmen. Der junge Mann hatte die Beute und ein Messer bei sich.