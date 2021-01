per Mail teilen

Die Polizei hat einen 22-jährigen Mann im Schwarzwald festgenommen und verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, am 3. Januar ein Hotel in Tübingen überfallen zu haben. Dabei soll er einen Hotel-Mitarbeiter mit einem Messer bedroht haben, um an Geld zu kommen. Weil der laut um Hilfe rief, flüchtete der Räuber und blieb erfolglos.