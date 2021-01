Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat Anklage gegen einen 23-Jährigen aus dem Zollernalbkreis erhoben. Er soll kiloweise verschiedenste Drogen verkauft haben. Die Anklage steht in Zusammenhang mit einem Todesfall. Im vergangenen Sommer war demnach nach einer Party in Haigerloch im Zollernalbkreis ein junger Mensch an einer Überdosis gestorben. Er habe einen Drogencocktail konsumiert. Polizei und Staatsanwaltschaft würden in dem Fall vor allem in digitalen Netzwerken ermitteln.