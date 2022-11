Rottenburg: Mutmaßlicher Brandstifter nach Wohnhausbrand festgenommen

Die Ursache für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rottenburg am Freitagabend war wohl Brandstiftung. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen.

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rottenburg (Kreis Tübingen) am Freitagabend ist wohl durch einen Brandstifter verursacht worden. Laut Polizei wurde am Samstag ein 30-Jähriger festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht der schweren Brandstiftung. Amtsgericht Tübingen schickt Verdächtigen in U-Haft Nach Angaben der Ermittler hatte sich bei der Suche nach der Brandursache der Verdacht erhärtet, der Wohnungsbrand in dem Mehrfamilienhaus könnte auf Brandstiftung zurückzuführen sein. Der 30 Jahre alte Tatverdächtige war der Polizei bereits wegen verschiedener anderer Delikte bekannt. Nach seiner Festnahme verweigerte er die Aussage. Zum Tathergang und zum möglichen Motiv machte die Polizei noch keine Angaben. Feuer in Rottenburg verursachte nur Sachschaden Beim dem Wohnungsbrand wurde das Mehrfamilienhaus während der Löscharbeiten evakuiert. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 40.000 Euro. Außer der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist das Haus weiter bewohnbar.