Die Polizei hat einen 33-jährigen Mann wegen des Verdachts der Brandstiftung gefasst. Der Mann soll in Ofterdingen (Kreis Tübingen) an einem Container abgelegte Altkleider angezündet haben. Wenig später soll er eine Mülltonne in Brand gesetzt haben. Zudem wird er verdächtigt, Müll und Altkleider in Mössingen-Belsen angezündet zu haben.