Mutmaßliche Mafiosi festgenommen

Die Polizei hat am Freitagmorgen in Spaichingen zwei mutmaßliche Mitglieder einer mafiaartigen Organisation aus Sizilien festgenommen. Die beiden Italiener sollen mit Drogen gehandelt haben. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die zwei 35 und 36 Jahre alten Männer aus Italien in ihrer Wohnung in Spaichingen festgenommen. Dabei arbeiteten die Polizisten mit den italienischen Ermittlungsbehörden aus Sizilien zusammen. Weitere Festnahmen fanden zeitgleich in Italien statt. Die Männern sollen Mitglieder einer kriminellen, mafiaartigen Vereinigung sein und mit illegal mit Drogen gehandelt haben. Die Festgenommenen werden nun dem Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt.