Die Polizei hat einen mutmaßlichen Seriendieb in Mössingen im Kreis Tübingen festgenommen. Er soll für ein Dutzend Diebstähle im Steinlachtal verantwortlich sein. Unter anderem soll er aus unverschlossenen Autos geklaut haben. Als sie sein Zimmer in einem Mössinger Teilort durchsuchten, fanden die Beamten unter anderem Baustellenwerkzeug, Uhren, Bargeld, einen Laptop sowie persönliche Dokumente von Geschädigten. Der 48-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.