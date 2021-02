Musiklehrer und ihre Schüler dürfen wegen Corona aktuell nicht gemeinsam proben, zumindest nicht im selben Raum. Einige Musikschulen, darunter die in Sigmaringen, bringen deshalb jetzt eine App für den Fernunterricht an den Start. In der App gibt es Infos rund um die Musikschule Sigmaringen. Eltern, Schüler und Lehrer können über sie kommunizieren, und auch Videounterricht ist über das Programm möglich. Ein Vorteil der App gegenüber vielen anderen Programmen für Videokonferenzen: Sie ist laut Musikschule sicher und datenschutzkonform. Jeder Schüler bekommt einen individuellen Zugangs-Code. Die App sei auch unabhängig von Corona ein wichtiger Schritt in Richtung Digitalisierung, so Musikschulleiterin Ellen Valerius.