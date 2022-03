Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Reutlingen ums Leben gekommen. Der Mann fuhr am Freitag mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 6769 in Richtung Münsingen (Kreis Reutlingen), als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam und stürzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Rettungsdienst kam per Hubschrauber, aber der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache auf der kurvenreichen Straße und sucht nach Zeugen.