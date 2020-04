Großveranstaltungen im Sport wird es dieses Jahr nicht mehr geben, sagt der Rottenburger Volleyballtrainer Müller-Angstenberger. Dadurch werde den Vereinen die finanzielle Grundlage genommen. Nötig sei ein radikales Umdenken.

Erst wenn ein Impfstoff gefunden sei, könne man wieder Großveranstaltungen und Sportwettkämpfe mit einer großen Menge an Zuschauern veranstalten, sagt Hans-Peter Müller-Angstenberger. Der Rottenburger fordert einen Corona-Masterplan zur Rettung aller Spitzensportler - ausgenommen den Fußball, denn der unterliege eigenen Gesetzen und könne möglicherweise auch noch Geld mit Geisterspielen verdienen.

Corona-Masterplan aufstellen

Alle anderen Sportarten, von Basketball bis Volleyball, brauchen Zuschauer, die in die Halle oder auf die Plätze strömen. Ohne Zuschauer keine Sponsoren, keine Einnahmen, keine Gehälter und so weiter. Der ehemalige Volleyballtrainer sieht den Spitzensport in der Coronakrise. Deswegen sei ein radikales Umdenken nötig, so Müller-Angstenberger. Der deutsche Profisport müsse sich in einer großen Koalition zusammenfinden, um alles auf Null zu setzen und eine neue Sportlandschaft zu kreieren.

Zurück zur Wurzel

Nötig sei ein Blick zurück an die Wurzel, zum lokalen Ursprung, dort wo die Sportbegeisterung entstehe.

"Ich glaube, wir müssen in dieser globalen Krise beginnen, im Sport auch sehr lokal wieder zu denken. Und diese globale Krise macht offensichtlich, woran es immer mehr geklemmt hat. Wir müssen das Lokale, dort wo der Sport entsteht und wo die Begeisterung lebt, wieder mehr in den Blick nehmen". Der ehemalige Rottenburger Trainer Müller-Angstenberger

Es müsse einen Pakt zwischen Medien, Politik und deutschem Sport geben. Die Finanzierung muss komplett umgestellt werden, sagt Müller-Angstenberger.