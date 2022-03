Brand auf Schulgelände - Verdacht auf Brandstiftung

Bei einem Brand auf dem Schulgelände der Zellerschule in Nagold (Kreis Calw) ist am frühen Morgen ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Nach ersten Informationen der Polizei waren Müllcontainer in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte in letzter Minute ein Übergreifen des Feuers aufs Schulgebäude verhindern. Der Übergang einer Hausmeisterwohnung an der direkt neben der Schule liegenden Stadthalle wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Es wird wegen Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.