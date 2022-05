per Mail teilen

Ein brennendes Müllfahrzeug auf einem Rastplatz in Veringenstadt (Kreis Sigmaringen) hat am Mittwoch für einen aufwendigen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Feuerwehr berichtete, wurde das Fahrzeuginnere des Müllwagens mit Wasser und einem Sonderlöschmittelzusatz geflutet, um den Brand in Griff zu bekommen. Außerdem wurde eine Rückhaltung für Löschwasser aufgebaut, damit sich kein kontaminiertes Wasser ausbreiten konnte.