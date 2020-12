per Mail teilen

Ein junger Mann hat in Sigmaringen über Monate hinweg Müll bei einem Altkleider-Container abgeladen. Laut Polizei handelte es sich um Restmüll, Altmetall und Textilreste, insgesamt 1,2 Tonnen. Als der 21-Jährige am Montagmorgen wieder Müll ablud, informierte der Besitzer der Container die Polizei. Die stoppte den jungen Mann und stellte dabei fest, dass er gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Außerdem stellte die Polizei erhebliche Mängel an seinem Transporter fest und zog ihn aus dem Verkehr.