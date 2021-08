per Mail teilen

Mountainbikerin Ronja Eibl aus Grosselfingen im Zollernalbkreis hat bei der Weltmeisterschaft in Italien erneut ein gutes Ergebnis erzielt. Im U23-Rennen kam die 21-Jährige auf Platz 6. Am Mittwoch hatte Eibl mit einer starken Leistung zum Gewinn der Bronzemedaille in der Staffel beigetragen.