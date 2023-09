per Mail teilen

Ein Mountainbiker ist bei einem Sturz im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Die Bergwacht musste ihn aus unwegsamen Gelände retten. Er kam in ein Krankenhaus.

Ein Mountainbiker hat sich bei einem Sturz auf dem Höllenlöcher, einem Waldweg bei Dettingen an der Erms (Landkreis Reutlingen), schwere Verletzungen zugezogen. Der 51-Jährige habe am Freitagabend vermutlich einen Ast oder größeren Stein überfahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin sei der Radfahrer gestürzt.

Aufgrund des unebenen Geländes musste der Schwerverletzte von Einsatzkräften der Bergwacht gerettet werden. Der Rettungsdienst brachte ihn danach ins Krankenhaus.