Die Corona-Pandemie könnte für den Mountainbike-Spitzensport in Albstadt das Aus bedeuten. Die für Juni geplante Weltmeisterschaft wurde jetzt offiziell abgesagt.

Wann die Wettbewerbe nachgeholt werden, soll in einer Telefonkonferenz Mitte nächster Woche diskutiert werden. Das teilte der Bund Deutscher Radfahrer, der BDR mit. Denkbare Alternativen seien eine WM im Herbst oder erst 2021. Aber auch eine komplette Absage sei nicht ausgeschlossen. „Die Verschiebung war absolut notwendig. Zum vorgesehen Termin im Juni wird es international sicherlich noch gravierende weltweite Einschränkungen der Reisefreiheit geben“, so der BDR-Generalsekretär Martin Wolf.

Gemeinderäte waren für Absage

Der Gemeinderat von Albstadt hatte zuvor bereits die Absage der Weltmeisterschaft gefordert. Während und auch nach der Corona-Krise brauche die Stadt ihre finanziellen und personellen Ressourcen für andere wichtige Dinge.

Diese Entscheidung könnte das vorübergehende Aus für den Radspitzensport in Albstadt bedeuten. Denn auch der Weltcup soll in den kommenden Jahren nicht mehr auf der Alb halt machen. „Die Entscheidung sei sehr schwer gefallen“, sagte Stadträtin Manuela Heider im Gespräch mit dem SWR. Man brauche die finanziellen und personellen Ressourcen aber während und auch nach der Corona-Krise für andere wichtige Aufgaben, schreiben sie und ihre Gemeinderatskollegen in ihrem Antrag.

Noch hängen die Plakate - aber wie lange noch? SWR

Verschieben oder absagen?

Die Stadtverwaltung will nun mit allen Partnern prüfen, ob die WM verschoben werden kann oder ob sie abgesagt werden muss. Eigentlich sollte sie vom 25.-28. Juni in Albstadt stattfinden. Dabei geht es auch um bereits geschlossene Verträge. Die Entscheidung sei eine emotionale, so Finanzbürgermeister Steve Mall. Man habe im Radsport Zeichen gesetzt. Er müsse in der Corona-Krise aber in den Hintergrund rücken.

Große Mountainbike Tradition

In den vergangenen Jahren gab es in Albstadt regelmäßig hochkarätig besetzte Mountainbikerennen. Tausende von Zuschauern säumten die Strecke. In diesem Jahr wurden auf Grund der Coronakrise schon zahlreiche kleinere geplanten Mountainbike-Events auf der Alb abgesagt.